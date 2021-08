Al Belvedere di S. Leucio rassegna “Vanvitelli sotto le stelle”

Continuano le rassegne in questa estate casertana nel capoluogo di Terra di Lavoro, al Belvedere di San Leucio ci saranno una serie di spettacoli dedicati al cinema di animazione con la rassegna cinematrografica “Vanvitelli sotto le stelle”.

Sabato 21 agosto alle ore 21 00, al Belvedere di San Leucio i riflettori della rassegna, ideata da Confcommercio Caserta e giunta quest’anno alla terza edizione, si accenderanno infatti per la proiezione del cartoon ‘Trash’ con alcune proiezioni la cui prima sarà – La leggenda della piramide magica’, opera prima di Luca della Grotta e Francesco Dafano.

Sulla rassegna che si terrà all’aperto ecco qualche dichiarazione da parte di coloro che hanno dato un contributo alla rassegna cinematografica estiva , tra cui Domenico Quaranta titolare del negozio di Vanessa sound a Caserta il quale ha dichiarato che “Il nostro è stato un investimento di natura sociale ancora prima che economico – spiega Domenico Quaranta – e la risposta del pubblico, in termini di partecipazione ed entusiasmo, sta premiando i nostri sforzi. In fondo il vero bene è solo quello comune. In un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo per effetto dell’emergenza Covid, poter condividere con gli altri – nel rispetto di tutti i dispositivi di legge previsti – una passione (quella per il cinema appunto), un sorriso, una riflessione rappresentano, a nostro avviso, una grande conquista che ci riempie di soddisfazione. La location incantevole e la qualità dei film conferiscono poi valore aggiunto alla nostra mission che è quella di garantire un servizio alla comunità”.

Sempre per quel che concerne la rassegna che si concluderà nella giornata del 12 settembre prossimo, si riportano le dichiarazioni del direttore della rassegna cinematografica Francesco Massarelli ‘Non è stato facile per noi supportare attività extra – spiega – ma per nessun motivo al mondo avremmo rinunciato. Le finalità sociali e culturali devono andare di pari passo con quelle imprenditoriali se si vuole realmente contribuire alla crescita di un territorio e dei suoi cittadini che, ora più che mai, hanno bisogno di serenità e certezze’.

Ecco di seguito le proiezioni del cinema che avverranno durante questa estate 2021

21 agosto ‘Trash. La leggenda della piramide magica’ (film di animazione)

28 agosto ‘Regina’ – ospite il regista Alessandro Grande

4 settembre ‘Calibro 9’ – ospite il regista Toni D’Angelo

12 settembre ‘Padrenostro’ – ospite il regista Claudio Noce

Si precisa altresì ed infine che per coloro che volessero prendere i ticket al fine di accedere alla rassegna, I biglietti-invito per assistere alle proiezioni gratuite sono in distribuzione in alcuni punti vendita che si vanno ad elencare