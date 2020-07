Al Bufala Village stasera è protagonista la tammorra di Vincenzo Romano

Comunicato stampa:

Bufala Village, ecco gli ospiti di stasera. La tammorra di Vincenzo Romano protagonista

SAN MARCO EVANGELISTA – Parola d’ordine di stasera sarà ritmo. Dopo il la dato dallo swing degli “Spaghetti Style” per la serata inaugurale di ieri, 24 luglio stasera tocca ad un altro ricco parterre di ospiti in programma. Per le ore 19.00 è previsto un corso di formazione: “Sicurezza sul posto di lavoro per agricoltori e allevatori”. Non solo divertimento, dunque ma anche iniziative a supporto del comparto agricolo. Seguirà un contest sui Formaggi di Bufala. Poi toccherà allo show cooking dello chef Nino Cannavale e alla dimostrazione di filatura della mozzarella a cura del Caseificio Jemma. Teatro di burattini per grandi e piccini con lo spettacolo del maestro burattinaio Giorgio Ferraiolo dal titolo: “Pulcinella in una scampagnata al Bufala Village”.

E poi tanta buona musica popolare con Vincenzo Romano. Sin da piccolo legato indissolubilmente alla sua tammorra, l’artista, ha cominciato a distinguersi anche e soprattutto per la sua voce nell’ambito delle tradizioni popolari della nostra terra.

Dal 2010 ha intrapreso una collaborazione artistico-musicale con lo scrittore e ricercatore Gerardo Sinatore, che lo ha portato a comporre due album: ‘Mammeddio!’ nel 2010, un lavoro storico-musicale assai studiato e dai suoni arcani, poi nel 2015 ha inciso ‘Uhanema!’, dal ritmo più danzante e frizzante, con la collaborazione di alcuni artisti locali. Un artista poliedrico che è passato dalla strada al palco di un teatro. In pratica un appuntamento imperdibile.