Al Buonarroti le filiere 4+2 un’opportunità per il futuro dei giovani.

Caserta – Nel panorama dell’istruzione tecnica, il Buonarroti si conferma ancora una volta una realtà capace di anticipare il futuro. L’istituto è infatti l’unico nella zona ad aver attivato i nuovi corsi di studio che consentono di conseguire il diploma in quattro anni, grazie ai nuovi percorsi ministeriali della Filiera 4+2, introdotti per rendere la formazione più moderna, flessibile e vicina al mondo del lavoro.

Si tratta di un traguardo significativo, che testimonia la qualità dell’offerta formativa e la capacità della scuola di cogliere le trasformazioni in atto nel sistema educativo nazionale. Il diploma ottenuto al termine dei quattro anni è completo e riconosciuto, consentendo agli studenti di scegliere liberamente se proseguire all’università, inserirsi subito nel mondo del lavoro, oppure continuare nella filiera accedendo agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Gli ITS rappresentano oggi uno dei percorsi più efficaci per l’occupazione giovanile: nascono dalla collaborazione diretta tra scuole, aziende e mondo produttivo, con una percentuale di inserimento lavorativo altissima già nei primi mesi dal diploma. Un modello che unisce teoria, pratica e competenze richieste dalle imprese, offrendo ai ragazzi un accesso privilegiato a professioni tecniche qualificate e molto ricercate.

Il Buonarroti, che ha attivato la prima filiera già lo scorso anno, amplia ora la propria offerta con altre due nuove filiere, consolidando il suo ruolo di polo formativo d’eccellenza e punto di riferimento per le famiglie del territorio. Una crescita che conferma la fiducia del Ministero e delle aziende partner nella solidità del progetto educativo dell’istituto.

Per accompagnare le famiglie nella scelta, la scuola ha predisposto una serie di strumenti informativi, dai classici Open Day all’Info–Point Virtuale, che permette, tramite QR code, di prenotare un incontro online personalizzato con la scuola.

Segue la lettera che la dirigente Anna Dello Buono, che da quest’anno con entusiasmo e grande professionalità guida questo storico istituto, ha scritto rivolgendosi ai futuri studenti e alle loro famiglie:

Il futuro non aspetta: al “Buonarroti” inizi un anno prima

Cari ragazzi e care ragazze, gentili genitori oggi vi trovate di fronte a una scelta fondamentale. Come Dirigente, ma anche con il cuore di una madre che guarda al futuro dei propri figli, vi dico: il mondo è cambiato. Non scegliete un percorso qualunque, scegliete quello più veloce, moderno e concreto. L’ITS Buonarroti è l’unico istituto a Caserta che ha la rivoluzionaria Filiera 4+2 già attiva in questo anno scolastico 2025/2026. Cosa puoi fare dopo soli 4 anni?

Con il nostro percorso ottieni il Diploma di Stato in 4 anni (invece di 5), con lo stesso valore legale, ma con un anno di vantaggio sulla vita. Mentre i tuoi coetanei saranno ancora tra i banchi, tu potrai:

• Lavorare subito: Entrare nel mercato in settori che cercano disperatamente periti chimici, agrari e geometri;

• Università: Iscriverti a qualsiasi facoltà;

• Carriere Militari: Partecipare ai concorsi con un anno di anticipo;

• Intraprendere la FILIERA 4+2, con il naturale proseguimento, dopo il diploma quadriennale, della specializzazione biennale negli ITS- Istituti Tecnologici Statali per diventare un Tecnico Superiore. La Filiera 4+2 non è una semplice riduzione di anni, ma un modello europeo d’avanguardia che mette lo studente al centro di una rete potente formata da scuola, università, aziende e mondo del lavoro. Al termine del biennio l’84,7% lavora entro un anno e con il 93,7 di coerenza con il percorso intrapreso. Dopo il titolo di Tecnico Superiore puoi addirittura iscriverti direttamente al terzo anno di Università coerenti con il percorso intrapreso, grazie al riconoscimento dei crediti, ottenendo una laurea in tempi record. I nostri indirizzi già attivi nell’a.s. 2025/2026 e unici a Caserta:

• CAT -COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (EX Geometra)

I nostri indirizzi esclusivi in Provincia di Caserta per il prossimo anno:

• Chimica dei Materiali e Biotecnologie Sanitarie: Prepariamo al “semestre filtro” di Medicina e a tutte le professioni sanitarie (unici in provincia).

• Agraria – Gestione dell’ambiente: Per proteggere il territorio e guidare il cambiamento sostenibile.

Non accontentatevi. Scegliete l’ITS Buonarroti: dove il futuro inizia un anno prima.

Venite a scoprire la nostra scuola agli #INFODAY:

• In presenza: 25 e 31 gennaio | 7 febbraio (ore 10:00 – 12:30 con sportello supporto iscrizioni).

• Virtuali: Inquadra il QRcode della locandina allegata e prenota, sarai ricontattato: veniamo noi a casa tua!

OPENCLASS: Cliccate il link e prenotate per i vostri ragazzi e le vostre ragazze un OPENCLASS, starete una intera mattinata con noi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1pke6V2VghwN4DftP5wpCnVW9GgPDTYFqb5A6JZDJZUsKWw/viewform

SUPPORTO ISCRIZIONI: Non sai come fare l’iscrizione? I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 17.30 per supporto iscrizioni, sono necessari solo i codici fiscali dei genitori e del figlio e un documento di riconoscimento dei genitori.

La dirigente scolastica dell’ITS Buonarroti

Anna Dello Buono

Grazie a queste iniziative, il Buonarroti si conferma non solo una scuola che forma, ma una scuola che accompagna, che dialoga con le famiglie e che costruisce percorsi reali di crescita per i propri studenti. In un momento in cui il mondo del lavoro richiede competenze sempre più specifiche e aggiornate, la Filiera 4+2 rappresenta una risposta concreta e lungimirante. E il Buonarroti, ancora una volta, sceglie di essere in prima linea.