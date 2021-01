Al Buonarroti un seminario non rituale sulla Shoah

Caserta. “Un seminario non rituale sulla Shoa”, così ha definito la Dirigente Vittoria De Lucia la giornata di incontro on line organizzata per le studentesse e gli studenti dell’istituto Buonarroti di Caserta.

La mattinata odierna è stata interamente dedicata al giorno della memoria, con la partecipazione all’incontro dal titolo: “Difendere la memoria di fronte alla Shoah”.

A confrontarsi con gli studenti relatori illustri: il prof. Giovanni Cerchia, la prof.ssa Maria Stella Eisenberg, il prof. Piero Di Nepi e la dott.ssa Adriana Carnevale.

L’incontro è stato moderato dalla prof.ssa Daniela Borrelli.

Una tematica, quella del genocidio perpetrato nei campi di concentramento, di cui non si parlerà mai abbastanza. Rinnovare la memoria per evitare che accada ancora è doveroso. Il 27 gennaio sarà celebrata la giornata internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto e, come è accaduto stamattina al Buonarroti, gli eventi e le iniziative dedicate saranno prevalentemente in streaming. Solo conoscendo gli orrori di questo recente passato si possono riconoscere segnali di intolleranza, odio e razzismo che si insinuano prepotentemente nel presente. Solo riconoscendoli si possono debellare e sconfiggere. E le scuole hanno un ruolo guida in questo E il Buonarroti, come ogni anno, grazie alla sensibilità della Dirigente Vittoria De Lucia e dei docenti, ha organizzato un’iniziativa tanto significativa quanto di spessore.

Nella locandina i dettagli relativi ai relatori: