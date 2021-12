Al centro vaccinale Magrone erogati 69000 vaccini in sinergia con l’ azienda sanitaria locale

Centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni sede della Scuola di Commissariato dell’esercito italiano di cui è comandante il Generale Leonardo Colavero sono stati erogati 69000 sessantanovemila vaccini in sinergia con Azienda Sanitaria Locale di Caserta di cui è direttore il dott. Ferdinando Russo. HUB maddalonese è ubicato nel ex Padiglione Arte Bianca della Magrone ed è entrato in funzione il 01 giugno con la relativa inaugurazione presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero. In futuro il padiglione è destinato a diventare Salone Museale del Corpo di Commissariato dell’esercito italiano naturalmente al termine della esigenza vaccini.