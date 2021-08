Al cimitero fuoriesce liquido dalle nicchie

Maddaloni. A cosa sia dovuto, al caldo eccessivo, all’incuria o ad altro non sta a noi stabilirlo. Vi riportiamo informazioni e foto segnalateci dai nostri lettori che sono stati a visitare i loro cari defunti al cimitero di Maddaloni.

Nelle cappelle che si trovano a sinistra della Congrega del Soccorso, andando in fondo il viale, come si vede dalle foto, da alcune nicchie fuoriesce liquido giallastro. A quanto ci riferiscono, la cosa è stata segnalata al direttore del cimitero, che avrebbe affermato che il problema prima di settembre non è risolvibile e che i familiari dei defunti che riposano nelle nicchie interessate dalle perdite sono state avvertite.

Di seguito le foto inviateci: