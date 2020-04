Al Comune di Teano assegnati 5.423,83 euro per sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi

TEANO – Con il Decreto del Ministero dell’Interno datato 16 aprile 2020 e pubblicato sul sito della Direzione centrale per la Finanza locale, sono stati assegnati a Comuni, Province e Città metropolitane complessivi 70 milioni di Euro per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio contagio da “Covid-19”.

Il Fondo apposito, ripartito dal Provvedimento in commento, è stato istituito nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, in applicazione dell’art. 14 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). La ripartizione è stata modulata tenendo conto della popolazione residente negli Enti al 31 dicembre 2018 (ultima rilevazione Istat disponibile) e, soprattutto (per il 66,667%) del numero di casi di contagio da “Covid-19” accertati.

A quest’ultimo scopo, sono stati presi in considerazione i dati sui casi di “Coronavirus” in possesso del Dicastero della Salute-Direzione generale della Prevenzione sanitaria, aggiornati al 10 aprile 2020.

Secondo la tabella allegata, al Comune di Teano sono stati assegnati 5.423,83 euro, così ripartiti: 3.859,69 euro per il riparto relativo ai 12.241 residenti; 564,15 euro relativi ai 2 contagi; 1.000,00 euro quale importo fisso per un totale di 5.423,83 euro.