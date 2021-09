Al convegno di Calatia Rosa interviene il sindaco Carlo Marino

Caserta. Questa mattina, in un convegno organizzato al centro cinofilo di San Clemente dovre si seguono percorsi di pet therapy per le donne vittime di violenza, con l’associazione Calatia Rosa del pugile Clemente Di Crescenzo, ha svolto un’importante iniziativa la dott.ssa Paola Basile, in cui si è parlato del ruolo dei cani come accompagnatori dei non vedenti. Al campo cinofilo è intervenuto anche il sindaco di Caserta Carlo Marino per portare il suo saluto e parlato dell’importanza di questa iniziativa nella città capoluogo. La dott.ssa Basile ha confermato che questo progetto proseguirà e crescerà nel tempo replicandosi su tutto il territorio casertano. Tante le persone presenti al convegno organizzato dall’associazione Ecoby Nucleo Cinofilo della Protezione Civile di Caserta.