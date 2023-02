AL CTS DAL ROCK A FABRIZIO DE ANDRÈ

Al Cts si continua con musica e teatro, ed esattamente per giovedì 23 febbraio alle ore 21,30 al Piccolo Teatro Cts di sarà Lea Ercolani e la Band BrS. Nati nel Luglio 2017, da un’idea della leader e cantante Lea Ercolani, i Black Rocket Soul (o BrS), si uniscono per rompere lo stereotipo di band che può o deve, “per forza”, suonare un unico genere musicale. Passando dal Soul all’ Hard Rock con semplicità, i BrS creano l’hastag ufficiale di “OverTheCover” loro trampolino di lancio. Essendo una band formata da musicisti provenienti ognuno da uno stile ed un genere diverso, insieme danno il via ad un’ avventura musicale fuori dagli schemi. Dopo qualche anno, cominciano a concentrarsi sugli inediti, per la voglia di raccontare di sé. Composti basilarmente voce e basso (Lea Ercolani testo, melodia e basso) o voce basso e chitarra (testo, melodia, basso Lea Ercolani e chitarra Lorenzo Scalera). Per sabato 25 febbraio, invece, in scena ci sarà un omaggio a Fabrizio De Andrè con lo spettacolo: De André: l’uomo, il pensiero, la poetica…. le canzoni. Dunque, una serata sabato, di musica, canzoni e dialoghi insieme a Francesco Natale, Sergio Prozzo, Mary Castellano e Franco Faraldo che ci accompagneranno nella esplorazione del mondo poetico e umano del grande cantautore Fabrizio De André, cercando di coglierne il pensiero profondo attraverso le sue canzoni Gli ultimi, i diversi, le periferie umane ed esistenziali, la grandezza e la fragilità dell’uomo, l’oscuro e tormentoso cammino della spiritualità, il disgusto verso l’ipocrisia e verso il malaffare: questo e altro troviamo nella complessa e corposa opera di Fabrizio De André, un cantautore che e stato ed è un magnifico compagno di viaggio per tante persone. Prologo di don Andrea Gallo.