Al Duel Village Caserta la manifestazione musicale organizzata dal Liceo Tecnico ” Terra di Lavoro”

Stamattina presso il Duel village Caserta si è svolta la manifestazione organizzata dal Liceo -Tecnico “Terra di Lavoro” che ha visto molte scuole del territorio protagoniste con diverse e valide proposte musicali .

Si è distinta l’orchestra e il coro dell ‘Istituto comprensivo Collecini Giovanni XXIII diretto dal dirigente scolastico prof Antonio Varriale per eleganza ed armonia .L’orchestra ha eseguito i seguenti brani :Inno nazionale Italiano,”Inno alla gioia “di Beethoven ,”Valzer dei fiori “ Tchaitkovskye “dance of the reed flûte “ Tchaitkovsky.

Alla fine si è unito al l’orchestra il coro”Collecini” con il brano Perfect di “Ed Sheran“ sulle cui note hanno danzato con grande trasporto e grazia 6 alunne della Scuola secondaria di San Leucio .