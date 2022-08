Al Festival dello sport campioni internazionali e olimpionici. Premiata l’associazione Calatia Rosa per il suo impegno nella lotta al bullismo

Limatola (BN) – Una serata molto partecipata quella che ha concluso il festival dello sport a Limatola. Tantissime persone presenti alla presentazione del libro del campione olimpionico Vincenzo Mangiacapre: un libro autobiografico in cui racconta la sua vita burrascosa ed il suo riscatto e la rinascita grazie alla boxe. Il libro è stato presentato dal suo amico Clemente Di Crescenzo, fondatore del Team Boxic e presidente dell’associazione “Calatia Rosa” che si impegna nel contrasto ad ogni forma di violenza. Di Crescenzo anche a Limatola opera con il suo team allenando gratuitamente tanti giovani ed avvicinandoli allo sport.

E per lui nella serata c’è stato il riconoscimento tangibile per il suo impegno sociale. Il sindaco Parisi e il campione europeo Nino La Rocca gli hanno consegnato una targa per il lavoro svolto dalla sua associazione nel supporto alle vittime di bullismo e di violenza sul territorio, in particolare nelle province di Caserta e Benevento.