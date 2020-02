Al Giordani si parla di Big Data:il valore dei dati

“BIG DATA: il valore dei dati. Tecniche di ricerca ed utilizzo degli opendata”

Progetto ASOC edizione 2019/2020

Lunedi 10 febbraio nel FUTURE-LABS dell’Istituto Giordani di Caserta si terrà l’incontro “BIG DATA: il valore dei dati. Tecniche di ricerca ed utilizzo degli opendata”, durante il quale interverranno la dott. ssa Ciretta Napoletano, responsabile dell’Unità organizzativa Servizi alle Imprese e Sviluppo Economico del Territorio. Statistica, e la dott.ssa Mariangela Sposito, Istruttore statistico informatico, della Camera di Commercio di Caserta.

L’incontro si inserisce nel progetto “A Scuola di Open Coesione” del Dipartimento per lo sviluppo della coesione economica, ed è il primo di una serie di eventi che gli alunni del “ROBOTIK Team” della 4B trasporti e Logistica e 4A Meccanica e Meccatronica, stanno organizzando. L’istituto Giordani, diretto dalla Preside Antonella Serpico , supportato dalla dott.ssa Antonia Girfatti , del centro Edic di Caserta, partecipa per il quarto anno al progetto.

ASOC”, hanno spiegato i referenti proff. Gallicola e Moniello, rappresenta un percorso didattico innovativo, realizzato anche come percorso di alternanza scuola lavoro, finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono. Attraverso le attività, i ragazzi producono contenuti multimediali sul loro territorio e su uno o più interventi finanziati dalla politiche di coesione; contribuiscono con report a raccontare le loro osservazioni e diffondere i dati che hanno raccolto sulla piattaforma Monithon.it e, tramite tecniche di storytelling, e comunicazione innovativa, attraverso anche l’uso dei social , raccontano storie di sviluppo territoriale, presentando le caratteristiche socio economiche, culturali o ambientali dei territori in cui vivono.

Si tratta una esperienza molto complessa, ma anche molto interessante, realizzato grazie alla sensibilità della Dirigente dott.ssa A. Serpico che ci sostiene nella partecipazione ad iniziative di educazione alla legalità, La Dirigente Serpico ha evidenziato come Trasparenza e partecipazione, realizzata attraverso la disponibilità , l’accesso e il riutilizzo degli OPEN DATA, siano i pilastri dell’open government , anche se per portare benefici ai cittadini, la trasparenza deve essere fruibile oltre che tempestiva e la partecipazione deve essere intesa non solo come consultazione ma come co-progettazione. Solo così evolve davvero la democrazia.

A differenza delle edizioni precedenti, durante le quali i ragazzi avevano scelto di monitorare progetti afferenti al settore Cultura e Turismo, quest’anno hanno preferito un percorso che fosse più vicino al loro indirizzo di studi. Dal sito opencoesione gov.it è stato scelto il progetto ITALROBOT.SRL, una start up innovativa nel settore della robotica e dell’automazione, nata dalla Divisione di Automazione e Robotica Industriale della TEA Impianti SrL, azienda campana leader nel settore dell’automazione industriale, con un’esperienza trentennale nell’assemblaggio robotizzato dei quadri elettrici .

Il finanziamento afferisce al tema della “Ricerca ed Innovazione”, Natura “Incentivi alle imprese”, sostegno alla domanda di richiesta ed innovazione da parte delle imprese. Come ci ha detto l’ing. Capasso A.D, dell’ITALROBOT, la ricerca applicata è uno degli obiettivi principali della sua azienda, con il fine principale di mettere in comunicazione le esigenze reali dei vari settori industriali e non, centri di ricerca al fine di costruire prototipi da immettere sul mercato.

Prossimo appuntamento il 2 marzo per l’evento della Settimana Internazionale dell’Amministrazione Aperta, con l’intervento della dott.ssa Sonia Palmieri, assessora regionale al Lavoro e alle Risorse Umane , il Centro Edic di Caserta, esponenti di Confindustria ed esperti nel settore della Trasparenza Amministrativa e Accesso Civico.