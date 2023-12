Al Museo Campano di Capua grande partecipazione per lo Show cooking.

Nella splendida cornice del Museo Campano di Capua si è tenuto l’evento Show cooking con menù a tema di prodotti tipici del territorio. Ha aperto i lavori Ciro Costagliola, presidente dell’IRVAT, Istituto per la valorizzazione e la tutela dei prodotti regionali, dopo aver ringraziato gli enti patrocinanti ha evidenziato l’importanza delle eccellenze agroalimentari campane, che rappresentano la cultura rurale, e si inseriscono in un contesto di antiche tradizioni legate alla civiltà contadina delle popolazioni locali. Sono seguiti i saluti poi delle autorità: Gianni Solino, direttore del Museo Campano, che ha sottolineato il rapporto fra cibo e cultura che ben si sposa nella location museale, Loredana Affinito, consigliere comunale di Capua, ha portato il saluto del Sindaco Adolfo Villano ed ha spiegato i motivi della manifestazione proprio nella sede museale, di Capua, il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta ha raccontato l’affinità della cultura rurale fra i territori dei comuni di Marcianise e Capua, Franco D’Amore consigliere Coldiretti Caserta, ha portato il saluto dell’Associazione rappresentando la loro vicinanza a questi eventi culturali e Carlo Marino, sindaco di Caserta e presidente dell’ANCI Campania, che ha rimarcato il valore delle tradizioni e delle eccellenze dei territori della provincia. Nicola Caputo, Assessore regionale all’Agricoltura, ha speso parole di apprezzamento e assicurato la partecipazione della Regione Campania a questi eventi che promuovono i prodotti, ricordando l’iter di approvazione del regolamento De.Co. del Comune di Capua, che vede come oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, risorsa economica, culturale e turistica e strumento di promozione dell’immagine del Paese.

Le testimonianze sono state portate da Rosa Pepe, Crea Orticoltura di Pontecagnano, che ha spiegato il lavoro fatto per il recupero genetico del melone rognoso, Pietro Iadicicco, delegato AIS Caserta che ha raccontato il lavoro sulla ricerca del liquore capuanello e Gaetano Bellofatto, imprenditore custode del melone di Capua che ha condiviso la passione nella prodizione tipica ed invitato a visitare la vetrina con i prodotti capuani appositamente allestita.

L’evento è proseguito poi con l’esibizione degli chef dell’Associazione cuochi di Caserta, impegnati in una performance culinaria di preparazione e degustazione, di piatti con prodotti tipici del territorio: mozzarella, ricotta, peperoni di fiume, broccoli, olio di Corniola, ed ovviamente il melone di Capua, arricchiti dalla presentazione, preparazione e racconto della tradizione e storia dei prodotti, egregiamente accompagnati da vini DOC campani.