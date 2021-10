Al neo eletto sindaco di Caserta gli auguri di Confcommercio:‘Inauguriamo una stagione che sia fondata sull’unità di intenti’

Caserta. ‘Al neo eletto sindaco di Caserta, Carlo Marino, gli auguri di buon lavoro con l’auspicio di inaugurare una stagione che si contraddistingua per l’unità di intenti, il dialogo e la collaborazione con il mondo del commercio, dei servizi e delle imprese’. Così il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, alla vigilia della cerimonia di insediamento in programma lunedì al Palazzo di Città. ‘Nel congratularmi per il risultato elettorale ottenuto – continua il presidente Sindaco – desidero esprimere al primo cittadino la fiducia che l’associazione ripone in un’azione amministrativa che sia improntata al confronto e alla concertazione. Confidiamo infatti in una linea di maggiore condivisione sulle scelte che impattano sulla vita del commercio nella speranza che – nel segno della continuità – le vicende rimaste in sospeso, che stanno particolarmente a cuore ai nostri soci e ai nostri iscritti, possano essere riprese e risolte. Tante sono infatti le sfide ancora da affrontare nel periodo di post pandemia e altrettanti gli obiettivi da raggiungere. A tal fine auspichiamo pertanto che possa essere al più presto convocato un tavolo al Comune con tutte le associazioni del territorio per affrontare le tematiche, a nostro avviso, fondamentali per la ripresa e il rilancio di tante attività del tessuto produttivo casertano’.