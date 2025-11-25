Al Politeama appuntamento con “Pierre e Jean”

Mercoledì 26 e giovedì 27 novembre ore 20.30, al Politeama di Napoli, Via Monte di Dio 80, appuntamento con “Pierre e Jean”, dal romanzo di Guy de Maupassant, adattato da Massimiliano Palmese e diretto da Rosario Sparno. Protagonisti Raffaele Ausiello e Carlo Caracciolo.

In scena una drammatica crisi familiare. Due fratelli passano con la madre le vacanze estive nella casa al mare, tra gite in barca e le visite della giovane vedova Rose, che entrambi corteggiano. L’imprevisto arrivo di un’eredità suscita prima vaghi dubbi e poi terribili sospetti su ciò che nasconde la composta facciata del rispettabile nucleo familiare…

Biglietti: 10 Euro, disponibili al botteghino Augusteo, al Politeama da un’ora prima inizio spettacolo e online su Bigliettoveloce

https://bigliettoveloce.it/ spettacolo?id=8000