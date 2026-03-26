Al Qua…si Teatro “Antonio Allocca” nuovo spettacolo per la regia di Giovanni Compagnone

San Nicola la Strada – Prosegue la programmazione del Qua…si Teatro “Antonio Allocca”, con lo spettacolo “Non vi è accordo senza disaccordo”, in scena dal 27 al 29 marzo nel teatro di via IV Novembre.

Il teatro, recentemente intitolato alla memoria del celebre caratterista Antonio Allocca, nasce da un’idea di Giovanni Allocca, attore di consolidata esperienza cinematografica e televisiva, noto per i suoi ruoli in produzioni di successo come Gomorra – La serie e Il Commissario Ricciardi. Insieme a lui, il regista Giovanni Compagnone guida questa realtà dinamica che punta a essere non solo un palco, ma un laboratorio di sperimentazione e dialogo continuo tra artisti e pubblico e mira a diventare un presidio culturale pulsante, capace di connettersi con il territorio in un dialogo costante.

Lo spettacolo

Diretta da Giovanni Compagnone, “Non vi è accordo senza disaccordo” è una commedia in due tempi che esplora con ritmo serrato le complessità delle relazioni umane.

Al centro della trama vi è il tema del conflitto, visto non come rottura, ma come passaggio necessario per raggiungere una reale consapevolezza di sé e dell’altro.

La messinscena corale si avvale di un cast affiatato che porta sul palco la “verità emotiva” del quotidiano.

In scena: Antonia Cesarano, Barbara De Gaetano, Laura Peccerillo, Luciano Napolitano, Mario Di Fraia, Nicholas Vinci, Denise Kendall-Johns, Nuccio Compagnone, Pia Limatola, Pietro Migliore, Roberto Nacca, Rosanna Grilla, Salvatore Cembrola.

Dettagli tecnici e produzione

L’allestimento è curato nei minimi dettagli per garantire un’esperienza immersiva.

Audio e luci: Iris Golino

Costumi e backstage: Lab Qua…si Teatro

Regia: Giovanni Compagnone

Date e orari

27 e 28 marzo 2026 – ore 20:45

29 marzo 2026 – ore 18:45

Info e prenotazioni

Segreteria: 351 5467683

Fabiola: 328 3204632

Giovanni: 329 3649162