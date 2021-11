Al Ricciardi arriva il regista del film “L’Arminuta”

Capua-Dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio al film di Giuseppe Bonito, arriva al cinema Ricciardi L’Arminuta, unica opera italiana selezionata per la Festa del Cinema di Roma dove ha raccolto un grande consenso di pubblico e critica. La pellicola verrà presentata a Capua con la presenza del regista ospite domenica 7 novembre alle ore 18.00 insieme al direttore artistico Francesco Massarelli. L’adattamento dell’omonimo romanzo racconta il dramma di una giovane protagonista senza nome (interpretata da Sofia Fiore), mettendo a confronto il suo nucleo di origine e la famiglia adottiva costretta ad abbandonare improvvisamente. La vicenda è ambientata nel 1975, tra luoghi e situazioni rimasti fissi nel tempo con cui la piccola donna è costretta a convivere suo malgrado. Sarà di conforto soprattutto la sorella minore, e con il suo aiuto, l’arminuta, riuscirà ad abbattere il muro di diffidenza creato dalle ferite subite. Per presentare questa storia il regista utilizza uno stile sobrio e accurato riuscendo ad immortalare momenti familiari, drammatici e spiazzanti, ma non privi di momenti riflessivi e consolatori sul confronto genitore-figli.

“Il programma cinematografico di novembre attinge a piene mani dalla Mostra di Venezia – ricorda Massarelli – con alcuni dei titoli italiani più interessanti, dallo spettacolare Freaks out, ambiziosa opera seconda di Gabriele Mainetti, atteso alla conferma del suo straordinario talento dopo Lo chiamavano Jeeg Robot, al Bambino nascosto, che rivela ancora una volta lo sguardo delicato e profondo di Roberto Andò, impreziosito da un’altra meravigliosa interpretazione di Silvio Orlando”. La rassegna prevede per le settimane successive la presenza di film premiati con il Leone d’oro (La scelta di Anne- L’evenement) e la Palma d’oro di Cannes (Titane), due opere che evidenziano il coraggio ed il genio di due giovani registe francesi. Nel tradizionale appuntamento con i restauri della Cineteca di Bologna, celebreremo i 20 anni dall’uscita di Mulholland Drive di David Lynch dal 15 al 17 novembre. Www.teatroricciardi.it/programma