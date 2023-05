Al Ricciardi ospite Ivano De Matteo per il film MIA

Il regista Ivano De Matteo torna al Ricciardi domenica 7 maggio alle ore 18.00 per parlare del suo ultimo film; un incontro speciale per il pubblico del teatro capuano, condotto dal direttore artistico Francesco Massarelli. Mia è una storia dedicata a tutte le ragazze e i ragazzi adolescenti che possono trovarsi a vivere un amore malato. Il dramma delle relazioni tossiche di una quindicenne è al centro del rapporto difficile tra un padre (interpretato da Edoardo Leo) e una figlia (l’esordiente Greta Gasbarri). La manipolazione affettiva, la violenza psicologica sono i temi che una famiglia come tante deve affrontare per cercare di trovare una serenità perduta.

<< Sono molto contento di ritrovare Ivano – dice Massarelli – già nostro ospite nel febbraio 2020 con il film Villetta con gli ospiti. Al regista mi lega un sentimento di profonda stima, umana e professionale, quella che si riserva alle persone vere e sincere, che anche attraverso i loro racconti sanno restituirci il senso più autentico della vita. Il cinema di De Matteo è un ritratto, a volte impietoso, delle complesse dinamiche su cui si fondano i rapporti familiari. Molto interessante è anche lo sguardo che sa gettare sul mondo degli adolescenti e sulle loro fragilità>>.