Al Ricciardi ricomincia la rassegna per famiglie: A teatro con mamma e papà VII edizione

Capua-Al Ricciardi di Capua torna la rassegna “A teatro con mamma e papà” giunta alle VII edizione. Ad inaugurare il primo incontro domenicale dedicato alle famiglie è La Mansarda Teatro dell’Orco in scena con lo spettacolo Gervaso e Carlotta, una fiaba che riunisce grandi e piccoli dai zero ai tredici anni. << Siamo davvero felici di riprendere gli appuntamenti domenicali per le famiglie al Teatro Ricciardi di Capua – dice la direttrice della rassegna Roberta Sandias – ancor più importanti dopo lo stop per la pandemia e la ripartenza a singhiozzo dello scorso anno. Torniamo a ricostruire momenti di grande socialità, incontro e scambio tra famiglie, in una occasione di festa pura>>. La Compagnia di Teatro per le Nuove Generazioni è presente dal 1992 sul territorio campano con l’intento di formare, sin dall’infanzia, un pubblico critico ed attento, in grado di comprendere il linguaggio teatrale e ampliare il proprio confronto anche con interlocutori adulti che si avvicinano alla messa in scena con la medesima innocente curiosità. << È sempre emozionante quando si avvicina l’inizio della stagione del teatro ragazzi – confessa Gianmaria Modugno – perché la mattina si respira un’aria piena di magia, come se fosse sempre Natale>>.

Il primo spettacolo scritto da Roberta Sandias per la regia di Maurizio Azzurro è tratto da una antica fiaba popolare tedesca, dove protagonista è una coppia che vive ai margini del bosco, sbarcando il lunario in piccole faccende quotidiane dal sapore antico: tagliar legna, attingere acqua al pozzo e sbrigare mille altre attività rituali che scandiscono le loro giornate, sempre uguali. I protagonisti portano in scena due caratteri in contrapposizione: una moglie, Carlotta, allegra e solare, un marito, Gervaso, buio e brontolone: i due formano una coppia teatrale di sicuro impatto, che innesca continuamente contrasti e piccoli battibecchi, vorticose situazioni comiche e dialoghi serrati, dal vago sapore del teatro dell’assurdo, in una rappresentazione teatrale dal ritmo coinvolgente e di grande impatto comico.

Gli altri appuntamenti previsti sono: domenica 11 dicembre con “La pentola Magica della compagnia Arterie Teatro; il 22 gennaio la compagnia Bertolt Brecht presenta Il Mago di Oz; domenica 12 febbraio va in scena Cenerentola in bianco e nero della compagnia Proscenio teatro; chiude la compagnia Nata Teatro con Il soldatino di stagno, domenica 12 marzo. Costo del biglietto 8 euro. Per info e prenotazioni www.teatroricciardi.it