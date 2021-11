Al Ricciardi torna la rassegna “A Teatro con mamma e papà”, VI edizione

Capua-Torna il teatro dedicato ai più piccoli. La VI edizione “A teatro con mamma e papà” riprende il consueto incontro con le famiglia e vi da appuntamento la domenica mattina alle ore 11.00 al teatro Ricciardi di Capua con una rassegna curata dalla compagnia “La Mansarda Teatro dell’Orco”. <<Attraverso i bambini riusciamo ad avvicinare alla magia del palco anche i loro genitori – dichiara Roberta Sandias – ed è per questo che la scelta degli spettacoli, tutti ispirati alle grandi fiabe della tradizione, ha privilegiato proposte “trasversali”, di compagnie che sperimentano nuovi linguaggi e forme artistiche per raccontare le storie di sempre ad un pubblico di tutte le età>>. La direttrice artistica, come Compagnia di Teatro per le Nuove Generazioni, è presente dal 1992 sul territorio campano con l’intento di formare, sin dall’infanzia, un pubblico critico ed attento, in grado di comprendere il linguaggio teatrale e ampliare il proprio confronto anche con interlocutori adulti che si avvicinano alla messa in scena con la medesima innocente curiosità.

Il primo appuntamento in cartellone è atteso per domenica 7 novembre alle ore 11.00 con Il Pifferaio Magico della compagnia “Teatrop”. Lo spettacolo racconta la famosissima storia della città di Hamelin vessata e intimorita dall’invasione dei topi. A salvarla è un piccolo uomo che con la magia della sua musica riesce ad allontanare i roditori. Quando i cittadini non rispettano gli accordi presi, il pifferaio pensa bene di portare con sé tutti i bimbi della città. Il finale della favola originale viene immaginato diversamente dalla compagnia ospite con un testo scritto in rima, con musica inedita e dal vivo, e disegni eseguiti con la tecnica della sand art, l’arte di manipolare la sabbia e trasformarla in figure. Parole, suoni e creazioni artistiche in un unico spettacolo per una ripartenza carica di sorprese. Gli altri appuntamenti sono previsti per domenica 28 novembre con La bella e la bestia di “Arterie Teatro”; il 23 gennaio La Mansarda presenta Il ritorno di Mangiafuoco: le avventure di Pinocchio. Per l’anno nuovo invece, arriva Bianca,Neve e i tresettenani uno spettacolo messo in scena domenica 13 febbraio dal Teatro Civico14; il 20 marzo tocca alla compagnia Centro Rat Teatro dell’acquario con la favola de Il Brutto Anatroccolo; l’ultimo appuntamento per il teatro bimbi è annunciato per domenica 10 aprile con la compagnia “Bertolt Brecht” in I musicanti di Brema raccontano. Costo del biglietto: 8 euro.

Dott.ssa Dalia Coronato