Al Teatro Bolivar “A merenda con l’arte”

Di Redazione

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna anche quest’anno al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, la rassegna per bambini e famiglie “A merenda con l’arte” con la Compagnia POSTER Popolare d’Avanguardia a cura di Martina ZaccaroSabato 8 novembre 2025, a partire dalle 10.30 (merenda) con start alle ore 11.30, il primo appuntamento COCO “La festa de los muertos”, tratto da “Coco” di Lee. Unkrich e Adrian Molina, è già sold out con replica prevista per sabato 22 novembre alla stessa ora. In Messico, fra musica coinvolgente e un tripudio di colori, durante il giorno de los muertos, si celebra la Vita! I bimbi parteciperanno a una festa meravigliosa fra balli, fiori, ricordi e tanta gioia… “perché nessuno va via per sempre finché vive nel cuore di chi resta”.

Saranno in scena: gli attori Antonio Ciorfito, Bruno Barone, Renato Bisogni e Martina Zaccaro e le ballerine della Life&Dance di Rosario Pugliese e Simona Galloppa.

Prossimi appuntamenti di “A merenda con l’arte”:

22 novembre dalle ore 10.30 (merenda) con Start alle ore 11,30 – Replica di COCO “La festa de los muertos”

21 febbraio – “Inside Out”. Emozioni interattive, tratto da Inside Out di Pete Docter

11 aprile – “Il libro della giungla”, tratto da “The Jungle Book” di Rudyard Kipling