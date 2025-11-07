Al Teatro Bolivar “A merenda con l’arte”

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna anche quest’anno al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, la rassegna per bambini e famiglie “A merenda con l’arte” con la Compagnia POSTER Popolare d’Avanguardia a cura di Martina Zaccaro. Sabato 8 novembre 2025, a partire dalle 10.30 (merenda) con start alle ore 11.30, il primo appuntamento COCO “La festa de los muertos”, tratto da “Coco” di Lee. Unkrich e Adrian Molina, è già sold out con replica prevista per sabato 22 novembre alla stessa ora. In Messico, fra musica coinvolgente e un tripudio di colori, durante il giorno de los muertos, si celebra la Vita! I bimbi parteciperanno a una festa meravigliosa fra balli, fiori, ricordi e tanta gioia… “perché nessuno va via per sempre finché vive nel cuore di chi resta”.

Saranno in scena: gli attori Antonio Ciorfito, Bruno Barone, Renato Bisogni e Martina Zaccaro e le ballerine della Life&Dance di Rosario Pugliese e Simona Galloppa.

Prossimi appuntamenti di “A merenda con l’arte”:

22 novembre dalle ore 10.30 (merenda) con Start alle ore 11,30 – Replica di COCO “La festa de los muertos”

21 febbraio – “Inside Out”. Emozioni interattive, tratto da Inside Out di Pete Docter

11 aprile – “Il libro della giungla”, tratto da “The Jungle Book” di Rudyard Kipling