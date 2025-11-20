AL TEATRO BOLIVAR ARRIVA “ZELIG OPEN MIC IN TOUR” CON VINCENZO COMUNALE E ALESSIO TAGLIENTO

Venerdì 21 novembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva la seconda delle tre serate di “Zelig Open Mic in tour”, in collaborazione con il direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo, organizzato con Area Zelig e Full Heads Comedy e condotto da Vincenzo Comunale e Alessio Tagliento. Il vero protagonista delle serate è il pubblico non solo perché decide quali comici votare alla fine delle esibizioni ma soprattutto perché Vincenzo Comunale ne fa il reale interlocutore della serata; al di là dei comici, infatti, succedono cose non previste e sempre divertenti.

In cerca di nuovi comici da lanciare e, con l’imminente debutto del format “Zelig On” in prima serata su Italia Uno, l’opportunità di brillare è a portata di mano. Dal 1986 Zelig organizza Open MIC a Milano e in tutta Italia per scoprire i talenti più promettenti della comicità. A Napoli sbarcano al Teatro Bolivar, luogo molto importante della cultura teatrale per la città.

La finale è prevista per l’11 dicembre; il pubblico deciderà con il suo voto chi sarà il vincitore che si potrà esibire a Milano con il suo spettacolo.