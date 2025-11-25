MusicaTeatro

Al Teatro Bolivar Mille con il suo “Risorgimento”

Di Redazione

VENERDÌ 28 NOVEMBRE AL TEATRO BOLIVAR ARRIVA MILLE CON IL SUO “RISORGIMENTO”

La cantautrice presenta il suo primo album anche a Napoli nell’unica data al teatro di Materdei diretto da Nu’Tracks

Al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva Mille – alias Elisa Pucci che presenta in quest’unica data napoletana il suo primo album “Risorgimento”. L’artista eclettica, cantautrice dalla scrittura spudorata, è reduce dai sold-out a Milano, Roma, Parma e Torino, e tra pochi giorni finalmente arriverà anche a Napoli.

Il progetto, da un punto di vista sonoro, intreccia il rock a momenti punk e visioni elettroniche, mentre la scrittura dei testi, come annunciato dal titolo dell’album, “Risorgimento”, ci racconta una rinascita interiore, che coincide con la capacità di “accogliere” le proprie fragilità, i propri desideri, la propria natura umana.

Ad aprire il suo concerto sarà Alessandra Nazzaro.