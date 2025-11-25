Al teatro Sala MOLIḔRE arriva FABIO BRESCIA con “PERLE RARE”

Sabato 29, alle ore 21.00, e domenica 30 novembre, alle ore 19.00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage – Via Bognar, 21), diretto da Nando Paone, arriva il recital “Perle Rare” di e con Fabio Brescia. L’autore e attore con una lunga esperienza nel teatro, porta sul palco tutta la sua versatilità, alternando risate e profondità con un mix di monologhi su tematiche diverse dalla misantropia, alla disparità di genere (questa volta a favore delle donne) per arrivare alle dinamiche familiari che vedono soccombere la figura del padre fino alle conquiste di un ragazzo autistico passando per altri frammenti di vita e di storie quotidiane.

A rendere ancora più coinvolgente lo spettacolo è l’integrazione tra racconto e musica. Ogni storia viene amplificata da una canzone che ne sottolinea le emozioni e ne arricchisce il significato, creando un legame intimo e potente tra parole e note: Viviani, Gragnaniello, Herbert Pagani, Battiato sono solo alcuni degli autori dei brani presenti nello spettacolo.

«Le perle rare sono quelle storie che ci passano accanto e non ce ne accorgiamo – spiega Brescia – sono quei sospiri, quei pensieri che stanno a un passo da noi, dietro porte che guardiamo chiudersi ogni giorno, senza fare attenzione, eppure c’è un’umanità di cui non abbiamo contezza, con cui condividiamo ossigeno ed energia, ma che viaggia parallelamente a noi senza mai incontrare il nostro binario, basterebbe uno sguardo attento talvolta, per rendersi conto di quanta vita, quanto amore, quanta passione c’è a un passo dal nostro respiro».