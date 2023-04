Al “The Place” di Maddaloni incontro con i candidati a sostegno di Andrea De Filippo

Entra nel vivo la campagna elettorale del Sindaco di Maddaloni. Venerdì 21 aprile, alle ore 18:30, si svolgerà un importante appuntamento con i candidati che sostengono lo schieramento di Andrea De Filippo Sindaco. L’incontro si terrà presso il Ristorante “The Place”, ubicato a Maddaloni, in Via Raffaele Viviani, nei pressi del Palazzetto dello Sport.

Logistica, sport, salute, vivibilità, commercio, urbanistica e nuove prospettive occupazionali al centro delle proposte politiche per rilanciare il progetto di una Maddaloni 4.0 altamente innovativa e sostenibile. “Vogliamo continuare ad affermare il percorso virtuoso intrapreso dall’Amministrazione Comunale della nostra Città sia per proseguire che per consolidare un modello di Città aperta e innovativa, vicina ai cittadini, digitalizzata e pronta a risolvere le problematiche e i disagi che i cittadini riscontrano nella loro quotidianità. Gli incontri che stiamo svolgendo, nel corso di queste settimane, vogliano rilanciare una visione politica concreta ed efficace per uno sviluppo innovativo e sostenibile del nostro territorio”, ha ribadito il Sindaco Andrea De Filippo. Un appuntamento aperto alla cittadinanza attiva che vuole confrontarsi con spirto costruttivo per una crescita virtuosa della nostra Città.

