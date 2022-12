Al Trianon Viviani, la “Tombola scustumata” di Francesco Viglietti

Il giorno di santo Stefano del Trianon Viviani all’insegna del classico

rito familiare della tombola. Il teatro della Canzone napoletana ospita “Tss – Tombola scustumata show”,

uno spettacolo di e con Francesco Viglietti.

Tra canzoni umoristiche, accompagnate al pianoforte da Luigi Tirozzi, e

battute irriverenti, il cantattore, nei costumi di Mariagrazia Nicotra,

darà vita a una tombola scustumata, divertente e dissacrante, con ricchi

premi per il pubblico.

«Cosa c’è di meglio di una bella tombolata, durante le feste di Natale?

–racconta Viglietti – Da bambino restavo ad ascoltare per ore le donne nel

basso di donna Concetta, che, fino a tarda notte, raccontavano storie

assurde con i numeri presi da un paniere di vimini. Quelle stesse storie,

come per magia, prendevano vita nei miei sogni: sogni inebriati dal profumo

di mandarino e di caffè».

«Da grande ho quindi deciso di allestire questo particolarissimo spettacolo

con il pubblico, per portare tutti: e nei miei sogni –conclude Viglietti –:

e allora cominciamo!… “cà sta ‘a mano e cà sta ‘o culo d’ ‘o panaro…”».

Ricchi e particolari i premi in palio: un’opera dell’artista partenopeo

Lello Esposito, i burattini realizzati dalla famiglia Ferraiolo, i biglietti

degli spettacoli del Trianon Viviani e i regali offerti da Laura bistrot,

gelateria al Polo Nord e Mondo bebè.

A seguire, alle 21, la nuova replica di “Canzona ‘e… GUAPPARIA”, la

sceneggiata con Francesco Merola, per le scene e la regia di Bruno Garofalo,

che rimarrà in scena fino a venerdì 30 dicembre.

Biglietti e abbonamenti – I biglietti sono acquistabili presso il

botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito

<https://azzurroservice.net/> AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal

lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle

10 alle 13:30. Telefono 081 0128663.

Continua intanto la campagna abbonamenti della ricca stagione del Trianon

Viviani, che si compone di settanta titoli, tra spettacoli di teatro

musicale, danza, concerti, sceneggiate, serate evento, spettacolo «per

giovanissimi» e conferenze cantate. I varî tipi di abbonamento, con formule

“à la carte”, consentono al sottoscrittore la comoda scelta del proprio

“bouquet” personalizzato di spettacoli, a partire da 48 euro.

Informazioni sul sito istituzionale <https://www.teatrotrianon.org />

teatrotrianon.org.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno del Programma operativo

complementare della Regione Campania (Poc 2014-2020) e il patrocinio di Rai

Campania.