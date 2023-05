Al via 4 il giugno gli Internazionali femminili di tennis di Caserta

Si è alzato il sipario sulla trentaquattresima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” con montepremi da 60.000 che si svolgerà sui campi in terra rossa del Tennis Club di via Laviano a Caserta dal 4 all’ 11 giugno.

Alla presentazione con il presidente del circolo tennistico organizzatore Fabio Provitera, c’erano la vicepresidente dell’Amministrazione Provinciale Olga Diana, l’assessore al bilancio ed allo sport del Comune di Caserta Gerardina Martino, la presidente regionale della federtennispadel Virginia Di Caterino, il delegato provinciale del Coni Michele De Simone e Massimo Mazzocchini amministratore delegato della Cogepa main sponsor del torneo.

Nel suo saluto in apertura dei lavori il presidente del Tennis Club Caserta ha dichiarato. “Proprio nei momenti di difficoltà bisogna affermare i valori positivi che lo sport ci ha insegnato: rispetto dell’avversario, umiltà, perseveranza, valori che in questo momento storico ci fa bene ricordare. Così il Tennis Club Caserta ha voluto riproporre un torneo con montepremi da sessantamila dollari, grazie al sostegno delle federazioni internazionale e nazionale, degli enti, dell’Arus, della Camera di Commercio e ovviamente degli amici sponsor che consentono che questa manifestazione possa avere luogo. Su tutti la Cogepa, per il secondo anno nostro title sponsor. Il torneo è la manifestazione sportiva internazionale più longeva sul territorio casertano e continua a guardare avanti anche preparandosi ai cambiamenti come la delocalizzazione delle strutture destinate al tennis. E la futura delocalizzazione delle stesse, sempre la centro della città e garantendo la continuità dell’attività didattica e sportiva, avverrà a seguito di un tavolo di lavoro che è in corso fra il comune di Caserta, la Fondazione che si occupa della riqualificazione del Macrico e l’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero; tutti questi enti sono d’accordo nell’ipotizzare lo spostamento all’interno del Macrico. Il Tennis Club è stato ritenuto idoneo ad essere ospitato sia per l’affidabilità nella gestione che ha dimostrato per oltre sessanta anni di storia, sia per la funzione che svolge, educativa con la formazione degli allievi e sociale con l’integrazione e l’inclusione di tute le fasce sociali e lo sviluppo completo della persona. Occorrerà concludere il non facile iter amministrativo, ci auguriamo che ciò possa avvenire in tempi brevi”.

E’ seguito poi l’intervento della vicepresidente della Provincia Olga Diana. “Ringraziamo le atlete che vengono qui ogni anno, danno lustro a tutta la provincia casertana. La mia riflessione è legata all’intervento degli sponsor, perché credo che rendano possibile una cosa così bella come questo torneo. Quindi complimenti e grazie al presidente Provitera e a tutto il club per questa storica manifestazione”.

“È il secondo anno che Cogepa sponsorizza questo torneo internazionale per tre motivi – il commento dell’amministratore della società main sponsor del torneo Massimo Mazzocchini – per il legame con il territorio casertano, per la storicità del club, che mi sento di definire un fiore all’occhiello casertano ed infine per i valori che ispirano lo sport e anche la nostra cultura aziendale: resilienza, rispetto e leadership”.

E’ seguito poi l’intervento della presidente del comitato regionale campano della Federazione Italiana Tennis Padel Virginia Di Caterino. “Ho sempre detto che questo torneo lo ricordo da quando sono piccola, è quindi un piacere essere presente anno dopo anno. Il merito è della tradizione di questo club e degli sponsor, che capiscono l’importanza dello sport per la comunità. Forse si è finalmente compresa la rilevanza sociale dello sport, che spesso arriva dove nient’altro riesce ad arrivare”.

“Ci troviamo qui a distanza di un anno ed è già un dato importante, anche perché è un evento al femminile. Le donne hanno condotto battaglie importanti anche nello sport, per l’inclusione e la parità di genere – il saluto dell’assessore allo sport del Comune di Caserta Gerardina Martino – è un momento di straordinaria progettualità, con la gestione dei fondi PNRR e non solo, sull’impiantistica sportiva in particolare. Sicuramente assieme al circolo guideremo un percorso, per consolidare il ruolo di promozione dello sport”.

Ha concluso i saluti il delegato provinciale del Coni Michele De Simone. “L’anno scorso fui buon profeta, perché credevo fortemente che si ripetesse il torneo e con lo stesso montepremi. E l’augurio vale anche per il prossimo anno. Tutti facciamo il tifo per il trasferimento nell’area Macrico. Proposi io stesso il passaggio all’interno del parco e spero che, non l’anno prossimo ma nel 2025, si possa organizzare lì questo torneo”.

Sono poi seguiti gli interventi di Giuseppe Mancini, direttore del torneo e del responsabile organizzativo Gianpaolo Papiro che ha annunciato le manifestazioni collaterali: lunedì 5 giugno alle ore 18:00 presso la sede della concessionario auto Toyota Funari si svolgerà il sorteggio del tabellone principale e seguirà il “welcome party” in onore delle atlete partecipanti; mercoledì 7 giugno presso la sede del Tennis Club Caserta avrà luogo una serata di degustazione di prodotti tipici casertani con il contributo dei soci e la collaborazione di Coldiretti e Parco Regionale del Matese e la consueta serata di gala si terrà venerdì 7 giugno presso il NOVOTEL.

Nei giorni conclusivi del torneo, 10 e 11 giugno, saranno presenti presso la sede del torneo George Donnelly, capo delle operazioni dell’International Tennis Federation ITF World Tennis Tour, e i rappresentanti della Fondazione Telethon con un loro stand che promuoverà le iniziative programmate per il 2023.

La sede del Tennis Club Caserta è allestita con una mostra permanente di quadri ed opere ispirate al tennis realizzate dal socio Felice Dell’Aversana; in occasione del torneo, l’artista casertano Gianni Pontillo, ha realizzato una serie di bassorilievi dedicati all’evento tennistico – che verranno poi omaggiati durante la cerimonia conclusiva – ed esporrà per tutta la settimana l’opera dal titolo “Il rito mitraico”.

I premi per le finaliste sono, come di consueto, realizzate dal designer Mario Basile.