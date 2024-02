Al via gli incontri con i proponenti sindaco. Lucia Cerullo: “FdI centrale nella scelta del futuro sindaco di Casal di Principe”

Casal di Principe si trova in pieno fermento politico in vista delle prossime elezioni amministrative. In un contesto di crescente attesa e curiosità, Lucia Cerullo, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia (FdI), annuncia una serie di incontri con i potenziali candidati alla carica di sindaco, sottolineando il ruolo centrale che il suo partito intende giocare nella definizione del futuro assetto politico della città.

La decisione di FdI di partecipare attivamente al dibattito pre-elettorale emerge in un momento di apparente stallo politico, dovuto principalmente alla lentezza di Forza Italia nel promuovere un dialogo costruttivo tra le forze di centrodestra. Cerullo critica apertamente questa indecisione, evidenziando come FdI abbia preferito prendere l’iniziativa anziché attendere ulteriormente.

La coordinatrice ha inoltre delineato la strategia del suo partito, annunciando la formazione di un team di tre membri incaricati di organizzare e gestire gli incontri con i candidati. L’obiettivo è chiaro: individuare il proponente più preparato e in linea con le priorità identificate da FdI, quali Assistenza Sociale, Istruzione, Commercio, Agricoltura e Abusivismo Edilizio.

Nonostante la disponibilità a collaborare con altre realtà politiche, Cerullo e il direttivo cittadino di FdI ( Francesco Corvino, Vitantonio Cantelli, Emilio e Salvatore Schiavone, Ottavio Cantiello, Fabio Scalzone, Gennaro Petrillo, Giuseppe Borrata, Raffaele Pezzella, Luca Coronella) non escludono la possibilità di correre da soli alle elezioni, qualora le alleanze con il resto del centrodestra non dovessero cristallizzarsi. Questa posizione rispecchia una strategia di autonomia e determinazione, caratteristiche che Fratelli d’Italia intende mettere al servizio dei cittadini di Casal di Principe.

In attesa di ulteriori sviluppi, la mossa di FdI segna un punto di svolta nel panorama politico locale, promettendo una campagna elettorale animata e fortemente incentrata sulle questioni più sentite dalla comunità. Il dibattito si preannuncia quindi vivace, con Fratelli d’Italia che si pone come protagonista nel definire il futuro amministrativo di Casal di Principe.