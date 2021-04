Al via i lavori di ristrutturazione delle aree verdi della Città

Al via i lavori di Ristrutturazione delle Aree a Verde della Città

L’ex Assessore Vincenzo Bove, delegato del Sindaco alla Sanità e al Verde Pubblico, Turismo e Spettacolo, leader del Movimento Politico “Uniti per Maddaloni” interviene sul settore di sua competenza. Dopo la pausa amministrativa causata da questa pandemia, si riavvia l’iter programmato per espletare tutti i provvedimenti amministrativi volti alla ristrutturazione di tutte le aree a verde pubblico della Città. Domani inizieranno i lavori per tutte le Ville Comunali. Si è provveduto all’acquisto di nuove giostrine per bambini, in quanto quelle esistenti, ormai obsolete o distrutte da atti vandalici. Appena terminati i lavori saranno riaperte ai bambini e cittadini, in vista delle riaperture previste dai decreti regionali e nazionali e dell’arrivo della stagione estiva. Il Movimento Politico ci tiene a precisare tra gli obiettivi previsti dal programma elettorale c’era la ristrutturazione delle Aree a Verde della Città che versavano già da tempo in uno stato indecoroso e il ripristino dei Lavori della Casa Comunale in Piazza Matteotti, interrotti da 10 anni. Si ringrazia il Sindaco che con l’amministrazione è riuscito a risolvere questi due grandi problemi amministrativi.