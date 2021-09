Al via i lavori per la riqualificazione urbana della Domiziana

MONDRAGONE – Concesso, da parte della Regione Campania, al Comune di Mondagone un finanziamento di circa 500mila euro volti alla riqualificazione urbana della Strada Statale Domitiana, (in special modo al tratto Fiumarella-Le Vagnole) con la realizzazione di una nuova pubblica illuminazione, marciapiede e pista ciclabile. A supporto di ciò intervengono anche le parole del sindaco Virgilio Pacifico che afferma: “Ringrazio il presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione civile del consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini, per aver, ancora una volta, mantenuto la parola data ai nostri concittadini. L’illuminazione della Domitiana, nel tratto Fiumarella-Le Vagnole, si farà presto e rappresenterà un’opera unica capace di mettere in sicurezza cittadini, attività commerciali e turisti che normalmente utilizzano questa importante arteria stradale per raggiungere i nostri stabilimenti balneari e i nostri ristoranti. L’opera comprende anche il marciapiede e la pista ciclopedonale e darà maggiore valore al nostro litorale”.