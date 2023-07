Al via i saldi estivi dal 6 luglio

Da oggi – giovedì 6 luglio – partono ufficialmente i saldi estivi, secondo Confesercenti le previsioni di spesa si aggirano intorno agli 897 milioni da parte dei consumatori.

Un’occasione imperdibile per i commercianti campani che – dopo gli anni del Covid – iniziano a vedere delle occasioni di ripresa economica.

Ne è convinto Vincenzo Schiavo, presidente regionale di Confesercenti e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno che snocciola i dati raccolti da Ipsos per Confesercenti Nazionale.

Secondo i dati raccolti il budget pro capite in Campania è inferiore di circa 5 euro rispetto alla media nazionale (che è di 227,35, con un picco di 253 euro per i consumatori del centro), attestandosi su 222,83 euro.

Un terzo dei consumatori campani pensa tuttavia di spendere meno di 100 euro (il 34,90%), tra il 9.6% che conta di spendere al massimo 50 euro e il 25.3% che si spingerà ad un massimo di 100 euro.

Solo il 7.8% dei campani che usufruiranno dei saldi conta di spendere oltre i 300 euro.

Si prospetta – pertanto – nei primi giorni di saldi una forte affluenza verso i grandi centri commerciali e le arterie principali delle principali città campane.