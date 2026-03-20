Al via il concorso fotografico “La città visibile”

Comunalia lancia “La Città Visibile”, il concorso fotografico per raccontare Caserta attraverso nuovi sguardi

Raccontare Caserta attraverso uno sguardo nuovo, autentico e sorprendente. Nasce con questo obiettivo “La Città Visibile”, il concorso fotografico promosso nell’ambito di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale voluta dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana.

L’iniziativa invita fotografi amatoriali, professionisti, appassionati e cittadini a diventare narratori della propria città, cogliendone l’anima nei dettagli più nascosti, negli scorci quotidiani e nelle trasformazioni che ne attraversano il tessuto urbano e sociale. Un invito a osservare Caserta con occhi nuovi, restituendone una visione personale e inedita attraverso immagini capaci di raccontare identità, memoria e cambiamento.

IL CONCORSO

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di tre fotografie – rigorosamente inedite e originali – scattate all’interno del territorio del Comune di Caserta (centro, periferie, frazioni, aree verdi, etc.). Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 27 marzo alle ore 15.00 all’indirizzo email stampa@comunalia.it, indicando nell’oggetto “Concorso Fotografico Città Visibile” e specificando nel testo nome, cognome, età, contatto telefonico e luogo di scatto delle immagini. Potranno essere inviate foto scattate anche con gli smartphone, si preferisce il formato orizzontale rispetto a quello verticale. Per i minori di 18 anni – ai quali è espressamente dedicata la categoria giovani – è necessario indicare nel corpo della mail anche il contatto di un genitore o di chi ne fa le veci.

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti del settore di caratura nazionale, che selezionerà i migliori lavori sulla base dell’originalità, della qualità tecnica e della capacità narrativa. Sono previsti buoni per l’acquisto di materiale fotografico destinati ai vincitori.

Il concorso garantisce la massima tutela degli autori e delle loro opere: non è prevista alcuna cessione dei diritti sulle fotografie, che saranno utilizzate esclusivamente ai fini della valutazione. Solo i finalisti, contattati telefonicamente, potranno successivamente autorizzare la stampa e l’esposizione delle proprie opere in occasione della fase conclusiva e della successiva mostra.

La premiazione si terrà domenica 29 marzo alle ore 18.00 a Casertavecchia, nell’ambito della Festa di Primavera di Comunalia, trasformando uno dei luoghi più suggestivi del territorio in una vetrina d’eccezione per i nuovi sguardi sulla città.

Il concorso è realizzato con la collaborazione dell’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore, per informazioni è possibile contattare (telefonicamente o su whatsapp) il 349.0836536.

UN FOTOTOUR PER SCOPRIRE LA CITTÀ

Per accompagnare i partecipanti (e non) alla scoperta della città e offrire uno sguardo più consapevole e creativo sul territorio, questa domenica (22 marzo) è in programma un fototour gratuito nel centro storico di Caserta, guidato dal fotografo e videomaker casertano Luigi Nappa. L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per osservare la città con occhi nuovi, imparando a coglierne dettagli, luci, geometrie e atmosfere spesso trascurate nella quotidianità, e trasformarli in immagini capaci di raccontare una storia. Che si tratti di partecipanti esperti o semplici appassionati, il fototour è pensato come un momento di condivisione e sperimentazione, in cui lasciarsi guidare, confrontarsi e – perché no – trovare l’ispirazione giusta per realizzare lo scatto perfetto per il concorso.

Armati della propria macchina fotografica, oppure semplicemente del proprio smartphone, i partecipanti potranno esplorare il centro storico seguendo consigli tecnici e suggerimenti pratici direttamente sul campo. L’appuntamento è fissato alle 10.30 in piazza Dante di fronte al Circolo Nazionale. La partecipazione è gratuita, è preferibile prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp con il proprio nominativo al 349.0836536, così da consentire una migliore organizzazione dell’attività. Un’esperienza aperta a tutti, pensata per vivere la città in modo attivo e creativo.