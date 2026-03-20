Attualità

Al via il concorso fotografico “La città visibile”

Di Redazione

Comunalia lancia “La Città Visibile”, il concorso fotografico per raccontare Caserta attraverso nuovi sguardi

Raccontare Caserta attraverso uno sguardo nuovo, autentico e sorprendente. Nasce con questo obiettivo “La Città Visibile”, il concorso fotografico promosso nell’ambito di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale voluta dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana.
L’iniziativa invita fotografi amatoriali, professionisti, appassionati e cittadini a diventare narratori della propria città, cogliendone l’anima nei dettagli più nascosti, negli scorci quotidiani e nelle trasformazioni che ne attraversano il tessuto urbano e sociale. Un invito a osservare Caserta con occhi nuovi, restituendone una visione personale e inedita attraverso immagini capaci di raccontare identità, memoria e cambiamento.

IL CONCORSO
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di tre fotografie – rigorosamente inedite e originali – scattate all’interno del territorio del Comune di Caserta (centro, periferie, frazioni, aree verdi, etc.). Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 27 marzo alle ore 15.00 all’indirizzo email stampa@comunalia.it, indicando nell’oggetto “Concorso Fotografico Città Visibile” e specificando nel testo nome, cognome, età, contatto telefonico e luogo di scatto delle immagini. Potranno essere inviate foto scattate anche con gli smartphone, si preferisce il formato orizzontale rispetto a quello verticale. Per i minori di 18 anni – ai quali è espressamente dedicata la categoria giovani – è necessario indicare nel corpo della mail anche il contatto di un genitore o di chi ne fa le veci.
Le opere saranno valutate da una giuria di esperti del settore di caratura nazionale, che selezionerà i migliori lavori sulla base dell’originalità, della qualità tecnica e della capacità narrativa. Sono previsti buoni per l’acquisto di materiale fotografico destinati ai vincitori.
Il concorso garantisce la massima tutela degli autori e delle loro opere: non è prevista alcuna cessione dei diritti sulle fotografie, che saranno utilizzate esclusivamente ai fini della valutazione. Solo i finalisti, contattati telefonicamente, potranno successivamente autorizzare la stampa e l’esposizione delle proprie opere in occasione della fase conclusiva e della successiva mostra.
La premiazione si terrà domenica 29 marzo alle ore 18.00 a Casertavecchia, nell’ambito della Festa di Primavera di Comunalia, trasformando uno dei luoghi più suggestivi del territorio in una vetrina d’eccezione per i nuovi sguardi sulla città.
Il concorso è realizzato con la collaborazione dell’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore, per informazioni è possibile contattare (telefonicamente o su whatsapp) il 349.0836536.

UN FOTOTOUR PER SCOPRIRE LA CITTÀ
Per accompagnare i partecipanti (e non) alla scoperta della città e offrire uno sguardo più consapevole e creativo sul territorio, questa domenica (22 marzo) è in programma un fototour gratuito nel centro storico di Caserta, guidato dal fotografo e videomaker casertano Luigi Nappa. L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per osservare la città con occhi nuovi, imparando a coglierne dettagli, luci, geometrie e atmosfere spesso trascurate nella quotidianità, e trasformarli in immagini capaci di raccontare una storia. Che si tratti di partecipanti esperti o semplici appassionati, il fototour è pensato come un momento di condivisione e sperimentazione, in cui lasciarsi guidare, confrontarsi e – perché no – trovare l’ispirazione giusta per realizzare lo scatto perfetto per il concorso.
Armati della propria macchina fotografica, oppure semplicemente del proprio smartphone, i partecipanti potranno esplorare il centro storico seguendo consigli tecnici e suggerimenti pratici direttamente sul campo. L’appuntamento è fissato alle 10.30 in piazza Dante di fronte al Circolo Nazionale. La partecipazione è gratuita, è preferibile prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp con il proprio nominativo al 349.0836536, così da consentire una migliore organizzazione dell’attività. Un’esperienza aperta a tutti, pensata per vivere la città in modo attivo e creativo.