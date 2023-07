Al via il Corteo Storico di San Leucio. Pasquale Napoletano:” I Leuciani avrebbero dovuto fare saltare l’evento”

Caserta. E’ cominciato il conto alla rovescia per la rievocazione storica

Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio che si terra’ sabato 8

luglio 2023 alle ore 20.00 presso il Real Sito di San Leucio con partenza

dal Belvedere per poi procedere per le vie del borgo.

La manifestazione, curata dall’Associazione ” Corteo Storico di San

Leucio”, ritorna dopo l’interruzione di tre anni determinata dalla pandemia

Covid e si inserisce nel palinsesto dedicato alle Pro Loco, “UNPLI DAY –

PRO LOCO IN BELVEDERE ” che si svolgera’ dal 7 al 9 luglio 2023 per

l’appunto a San Leucio e che si avvale del patrocinio della Regione

Campania, della Citta’ di Caserta, della Provincia di Caserta, dell’UNPLI

Comitato Provinciale di Caserta, di Real Belvedere di San Leucio Caserta,

del Touring Club Italiano -Club di Territorio Terra di Lavoro.

Si tratta, insomma, di un evento nazionale al quale aderiscono tutte le

proloco italiane e nel quale il Corteo Storico di San Leucio,

manifestazione ideata nel 1976 da Don Battista Marella, si colloca come una

perla pregiata. Il Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio vedra’

impegnati 250 figuranti che sfileranno in abiti realizzati in Seta di San

Leucio accompagnati da musica del settecento. Una peculiarita’ di tale

ricostruzione storica e’ che i figuranti – espressione di tutte le

componenti della realta’ storico-sociale della Colonia Ferdinandea sono

soliti mescolarsi tra la folla, emozionando lo spettatore che rimane

affascinato dalla bellezza dei costumi e dalla magia del momento.

Suggestiva e’ anche la tradizionale Danza della coperta.Un ballo che le

fanciulle leuciane si trasmettono di generazione in generazione. Una

intensa emozione a ritmo di tarantella.

Il Corteo Storico di San Leucio vuole raccontare ai contemporanei la

realta’ di Ferdinandopoli, per l’appunto il Real Sito di San

Leucio,caratterizzata dalla concezione paternalistica del sovrano e da

condizioni sociali e da leggi precorritrici dei tempi. Una realta’

indelebile che ha come filo conduttore la seta.

Eppure, non si e’ ancora spenta la polemica alimentata dall’ annullamento

della processione di Maria SS delle Grazie fissata per il 1 luglio2023 e

che, alla fine, e’ saltata per la concomitanza del concerto dei Jethro Tull

al Belvedere.

” Si e’ trattato di una disorganizzazione imputabile esclusivamente

all’amministrazione comunale – ha dichiarato Pasquale Napoletano

Consigliere Comunale FdI – si trattava di due eventi importanti,

processione e concerto, che il Comune non e’ stato in grado di gestire in

modo coordinato. Ribadisco che io non sono stato invitato dall ‘Assessore

Casale al tavolo delle trattative; forse perche’, ritengo, non

filo-governativo”.

” Se i Leuciani avessero avuto maggiore orgoglio- ha continuato

l’Avv.Napoletano-avrebbero dovuto fare saltare la rievocazione storica.

Oggi l’amministrazione comunale mostra alle proloco d’Italia il Corteo

Storico di San Leucio e ne trae beneficio in termini di visibilita’e di

prestigio. Ma non si deve assolutamente dimenticare che, a parte questo

evento, le esigenze e le necessita’ del Real Sito sono completamente

dimenticate da un’amministrazione comunale disattenta alle necessita’ di

vita quotidiana della gente di San Leucio e Vaccheria”

Il Consigliere Comunale Pasquale Napoletano ha fatto sapere che infine il corteo si farà’ ed egli ,come sempre sfilerà’ vestito da Parroco