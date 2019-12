Al via il primo Concerto di Natale del CFM (Centro di Formazione Musicale) di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – L’ amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Vito MAROTTA, nell’ambito delle manifestazioni Natalizie 2019, in collaborazione con la Civica Accademia Musicale “A. Toscanini” ha organizzato, per venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 19:00, un concerto di Natale del CFM Centro di Formazione Musicale, seguito dall’Assessore alla Cultura Maria NATALE, diretto dal M° Bruno PERSICO.

Si esibiranno, presso la sala “Pirandello” della Civica Accademia “Arturo Toscanini”, sita in Via Giovanni Leone nr. 8, sia solisti che gruppi vocali e strumentali. Eseguiranno brani del repertorio Blues, Jazz, Funky e Pop come Lingus degli Snarky Puppy in o una Cover di My Heart Will Go One interpretata una giovanissima ma già talentuosa allieva di canto.



Altri giovani solisti allievi della Civica Accademia eseguiranno brani dal repertorio classico dando un saggio dei risultati ottenuti in questi primi mesi di attività. Non mancheranno brani originali composti sia dai docenti che dagli allievi e naturalmente, come di consueto, i brani Natalizi eseguiti dall’ensemble vocale del CFM.

In totale quindi si esibiranno una cinquantina di musicisti tra allievi e docenti che concluderanno la serata con un brindisi augurale per il Natale e le prossime attività previste per l’anno nuovo. Siete tutti invitati a partecipare, l’ingresso è libero.