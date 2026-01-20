Al via il Tour Nazionale “Musica e Legalità”

È ufficialmente iniziato il Tour Nazionale “Musica e Legalità”, progetto ideato e diretto da Alfonso Gemito, con l’obiettivo di portare nelle piazze e nei comuni della Campania e del territorio nazionale un messaggio forte e costruttivo: la musica come strumento di legalità, dignità sociale e speranza per i giovani.

La prima tappa si è svolta nella suggestiva location “Salutame à Soreta di Aversa”, dove si sono tenuti i casting artistici alla presenza di una commissione Tecnica qualificata composta da : Maestro Gustavo Martucci, Maestro Vincenzo Capasso, Carmine Conte discografico, Radio Ada Amore, Radio Kimera, Gruppo Talent Show .

A condurre la serata, con la sua consueta energia scenica e la professionalità che lo contraddistinguono, il noto Ettore Dimitroff, capace di dare ritmo, calore e coinvolgimento al pubblico e agli artisti in gara. La sua presenza ha contribuito a rendere l’evento ancora più dinamico e partecipato, confermando il suo ruolo di volto amato e riconosciuto nel panorama degli eventi live.

Un progetto per i giovani e per il territorio

Il tour nasce con l’intento di coinvolgere cantanti, attori, cabarettisti e artisti in un percorso che promuove valori fondamentali come:

il rispetto, la non violenza, l’appartenenza, la valorizzazione del talento, la possibilità di costruire un futuro nella propria terra

Durante gli incontri, si ribadisce l’importanza di contrastare ogni forma di degrado e violenza, verbale e comportamentale, attraverso l’arte e la cultura.

Le parole di Alfonso Gemito

“Troppi giovani talenti non riescono a raccogliere i frutti del loro lavoro. Noi vogliamo offrire loro una vetrina, una speranza, una possibilità concreta.Il nostro intento è eliminare messaggi musicali che istigano alla violenza e promuovere contenuti sani e costruttivi. Il tour ospiterà anche associazioni che lottano contro il bullismo, soprattutto nella Terra dei Fuochi. Abbiamo selezionato volontari che offriranno gratuitamente la propria arte e professionalità per chi non ha possibilità economiche.”

Dopo la manifestazione inaugurale del 15 dicembre 2025 al Teatro Politeama di Napoli, alla presenza del deputato Francesco Emilio Borrelli, il tour prosegue con nuove tappe in collaborazione con l’ Associazione Dagal Creations Aps presente sul territorio dal 2007, nuovi volti e un unico obiettivo:costruire una rete culturale che parli ai giovani, li valorizzi e li accompagni verso un futuro nella legalità.