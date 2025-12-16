Al via la campagna di sensibilizzazione sull’uso dei fuochi d’artificio

Uso consapevole dei fuochi pirotecnici

Caserta, 15 dicembre 2025. Il 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta ha svolto una serie di incontri formativi presso l’Istituto Comprensivo Statale 1° di Montesarchio (BN), dedicati alla sensibilizzazione degli studenti sui rischi derivanti dall’uso improprio dei fuochi d’artificio. Il personale qualificato del Reggimento ha illustrato le principali normative relative ai fuochi legali e non legali, supportando l’attività con materiali audiovisivi orientati alla prevenzione.

Il Dirigente Scolastico, Professore Gennaro Della Marca, ha espresso profonda riconoscenza ai militari per la loro presenza e professionalità, sottolineando come tali iniziative rappresentino un contributo significativo alla diffusione della cultura della legalità tra i giovani. In tale contesto è stato allestito anche uno stand promozionale, dove i giovani studenti hanno avuto la possibilità di rivolgere al personale infoteam tutte le domande sulle opportunità professionali nell’Esercito e sui percorsi concorsuali per accedervi.

L’attività ha costituito una preziosa occasione di dialogo tra l’Esercito e gli studenti, favorendo una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e rafforzando la conoscenza dei valori che guidano l’Istituzione.

Il Reggimento è una delle unità della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, ha acquisito una consolidata esperienza sia nel campo della bonifica del territorio da ordigni esplosivi e residuati bellici, con circa 1.700 ordigni disattivati dall’inizio dell’anno, sia a seguito delle numerose operazioni condotte all’ester