Al via l’attività della Polisportiva sannicolese scuola calcio “Alfonso Santucci”

SAN NICOLA LA STRADA – Nel Centro Sportivo “BAMBOO” sita in Via Sandro Pertini, mercoledì 8 luglio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, si svolgerà la giornata speciale “OPEN DAY” della POLISPORTIVA SANNICOLESE-VIVES TORINO F.C.

La giornata sarà così articolata: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 in campo le categorie 2004/2005/2006;

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 in campo le categorie 2007/2008/2009; dalle ore 19:00 alle ore 20:00 in campo i bambini nati nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015.

A fare gli onori di casa il Presidente Franco FEOLA ed il calciatore Giuseppe VIVES. Sarà un giorno importante in cui saranno resi noti gli aspetti della nuova organizzazione tecnica e della scuola calcio. Sarà bellissimo trascorrere alcune ore in mezzo a tanti ragazzi. Non ci sarà solo l’aspetto tecnico ma anche quello umano ciò che si ritiene importante è che tutti i bambini e ragazzi vengano ad allenarsi col sorriso e facciano gruppo tra loro.

La Polisportiva Sannicolese-Scuola Calcio “Alfonso Santucci” è nata nel 2002 ed in 18 anni sono cambiate tante cose. L’avvento di Giuseppe VIVES è l’occasione che permetterà loro di conoscere molto più da vicino quelli che sono gli aspetti del calcio professionistico. La sua presenza in campo e le sue testimonianze saranno tesoro per tutti, atleti e staff tecnico. Una festa con gli immancabili autografi con selfie a fine appuntamento.

La partecipazione alla giornata “Open Day” è GRATUITA per tutti i bambini e ragazzi di San Nicola la Strada e zone limitrofe. Tutti con maglietta bianca, pantaloncino, scarpette da calcio/calcetto in campo a divertirsi con il pallone … Vi aspettiamo, Franco FEOLA, Giacomo AIEVOLI e Alberto PALUMBO.