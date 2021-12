Al via “L’Europa è dei giovani”, ciclo di incontri formativi

In data 3 dicembre 2021 partirà la I edizione dei cicli di incontri formativi “L’Europa è dei giovani”, previsti dal progetto “GENERAZIONE EUROPA”, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione – Avviso “Giovani per il Sociale 2018”.

L’incontro di apertura, organizzato presso l’Istituto di Istruzione Superiore “V. De Franchis” di Piedimonte Matese, coinvolgerà gli studenti delle classi del 4° e del 5° anno scolastico, i quali saranno coinvolti in discussioni aperte, volte a stimolare il confronto sull’Europa.

Durante l’intero ciclo di incontri, saranno trattati, infatti, argomenti quali: democrazia, cittadinanza e diritti fondamentali; le politiche europee di integrazione sociale: i programmi comunitari di sostegno; cittadinanza e diritti sociali; i principali programmi EU per i giovani Programma Erasmus+.

Nelle attività saranno coinvolti Esperti di Politiche Comunitarie e l’Ufficio Europe Direct Caserta.

www.generazioneuropa.it

#ilnostroimpegnogeneragrandiopportunità