Albero cade su un auto. All’interno una donna con un bambino

Caserta. Il consiglio è quello di uscire soltanto se è indispensabile. Il vento forte che vi avevamo annunciato sta facendo danni e mediando vittime. A Caserta poco fa in via dei Vecchi Pini zona parco Cerasole un albero di grosse dimensioni è caduto su un’autovettura tirando con sè anche dei cavi elettrici.

Dall’autovettura sono stati estratti per fortuna fan e salvi una mamma con il bambino piccolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Marcianise perché quelli di Caserta e di altre zone limitrofe impegnata in altro operazione di messa in sicurezza proprio a causa del vento forte. Sul posto stanno aggiungendo anche i tecnici dell’Enel e del Comune per verificare i danni a causa dei cavi tranciati dall’albero.