Albero lesionato in via Acquaviva: la segnalazione dei residenti .

Caserta. Riceviamo e pubblichiamo foto di un albero sito in via Acquaviva n.200 visibilmente lesionato. La segnalazione è pervenuta alla nostra redazione da parte di alcuni residenti del posto che sono preoccupati , complice anche il forte vento di queste ore, per l’incolumità dei passanti e delle auto parcheggiate.

In effetti l’ albero da’ l’ impressione di poter crollare da un momento all’ altro. Speriamo che la nostra segnalazione possa arrivare a chi preposto per un intervento immediato e risolutivo.