Alberto Trentini: libero

Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere da circa 400 giorni in Venezuela, è stato rilasciato pochi minuti fa. Con lui anche Mario Burlò. I due al momento sono presso l’ambasciata italiana a Caracas e presto messi in volo per poter far ritorno in Italia.

La notizia è stata tweettata dal Ministro degli Affari Esteri Tajani. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta soddisfatta e felice per la notizia. I due italiani saranno

Questa liberazione si aggiunge a quella degli altri italiani liberati la scorsa settimana. Restiamo in attesa di avere presto le stesse buone notizie anche per gli altri nostri connazionali detenuti in Venezuela.