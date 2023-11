Alessandro Caramiello, M5S, replica al ministro Lollobrigida.

Il deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Caramiello, nel corso del question time in Parlamento ha interrogato il Ministro dell’agricoltura Lollobrigida in merito al caso del treno Frecciarossa diretto verso Napoli e fermato dal ministro per poter presenziare ad un evento a Caivano, quindi usufruendo in modo personale ed improprio di un mezzo pubblico.

Al deputato Caramiello il ministro non ha saputo rispondere in modo soddisfacente.

Anche due esponenti di rango della Lega hanno preso le distanze dal ministro, il tutto nel silenzio assordante del ministro dei trasporti Salvini.