Alessandro Di Battista a Caserta

Caserta . E’ ufficiale Alessandro Di Battista , Politico e attivista italiano , deputato della XVII legislatura della Repubblica italiana con il Movimento5stelle incontrerà’ i casertani .

Di Battista ,continua il tour per la presentazione del suo nuovo libro “ ostinati e contrari”. Sabato 16 ottobre 2022, grazie ad Anita Amato e alcuni suoi amici, sara’ ospite a Monte di Procida ( Na) presso il

Poppy’s cafè, piazza Servillo Vatia, Torregaveta.

Domenica , 16ottobre invece il giornalista ed opinionista Alessandro Di Battista , grazie ad Alfredo Quaranta,farà’ tappa a Caserta presso il Circolo Nazionale sito in Piazza Dante.

L’ appuntamento per i casertani e’ per domenica 16 ottobre alle ore 10 presso il Circolo Nazionale ,sarà’ una grande occasione per ascoltare una voce fuori dal coro. Secondo fondati rumors , quella di domenica potrebbe essere anche un occasione per Di Battista per presentare la sua associazione