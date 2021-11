Alessia Alviti campionessa di tiro con la pistola

Alessia Alviti la napoletana più giovane D’ Italia campionessa di Tiro Dinamico

È napoletana la più giovane campionessa Italiana di Tiro Dinamico.

Buon sangue non mente,la figlia di Giuseppe Alviti appunto Alessia Alviti segue le passioni del padre,oltre che di straordinaria bellezza è anche molto brava nella disciplina del FC tiro dinamico divenendo la più campionessa Italiana open lady.

Alessia Alviti ha così commentato:il nostro è uno sport in cui le donne possono davvero realizzare grandi cose e mi auguro per questo che la presenza femminile possa crescere tra le nostre file.

Alessia Alviti bellezza , intelligenza e occhi di ghiaccio.

Fate attenzione perché sono, si belle,ma sono anche molto ma molto brave e faranno strada.