StraSiano, la 10 km illumina le strade della città.

SIANO SA – La StraSiano si conferma la “vera” 10 chilometri popolare, una manifestazione capace di rappresentare l’essenza autentica della corsa su strada amatoriale. Nessun bisogno di grandi premi, top runner internazionali o dirette televisive: a rendere speciale la gara organizzata da Giovanni Aliberti e Luigi D’Aniello è stata ancora una volta la capacità di unire cronometro, passione e partecipazione. All’imbrunire del sabato sera, dal cuore della città, sono stati circa 350 i podisti che hanno preso parte alla “10 km sotto le stelle”, accomunati dal desiderio di migliorarsi e vivere una serata di sport e condivisione. Tra loro il cinquantenne che corre da trent’anni, il giovane alla sua prima esperienza, la donna che ha scoperto la corsa dopo il lockdown e i gruppi di amici con la maglia della propria società. Il percorso, interamente cittadino, si è sviluppato lungo le principali vie di Siano attraversando scorci suggestivi e angoli caratteristici del paese. Un tracciato impegnativo e coinvolgente, tra curve, leggere salite e il continuo incoraggiamento del pubblico assiepato dietro le transenne. Cuore pulsante della manifestazione Piazza Aldo Moro, teatro della partenza e dell’arrivo e dei tre passaggi previsti lungo il tracciato – corto, medio e lungo – che hanno permesso a familiari, amici e appassionati di sostenere costantemente gli atleti. Particolarmente emozionante il primo passaggio dopo circa 1.200 metri, con il traguardo volante dedicato al podista sianese Gerardo Leo, accolto dagli applausi del pubblico. A fare da cornice all’evento la consueta cordialità dei cittadini di Siano, arricchita dal coinvolgimento delle realtà associative locali, delle istituzioni e dell’amministrazione comunale, che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Sul piano agonistico, successo assoluto per Hicham Boufars della International Security Service, primo al traguardo in 33’18”. Seconda posizione per Carmine Luce dell’Atletica Isaura Valle dell’Irno in 33’49”, mentre terzo posto per il compagno di squadra Alessandro Rescigno in 34’24”. Tra le donne vittoria di Raffaella Filannino della Daunia Running, prima a tagliare il traguardo in 40’11”. Alle sue spalle Lara Matrone del Team Vesuvius, seconda in 43’57”. La StraSiano ancora una volta ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati di podismo, confermandosi non soltanto una gara, ma una vera festa dello sport e della comunità.

(foto Elvira Cimmino)