Prosegue la 43ª stagione concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti prossimo appuntamento il 30 maggio nella suggestiva Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio

Continua il percorso di spettacoli dal vivo della 43ª stagione concertistica della prestigiosa Associazione Domenico Scarlatti con un programma che si articola da maggio a ottobre 2026. La rassegna, da oltre quattro decenni punto di riferimento per la vita musicale colta napoletana, propone una serie di concerti di qualità ricca e variegata, spaziando con equilibrio tra epoche e stili musicali diversi: dalla musica classica alla sperimentazione, sempre con un occhio di riguardo per l’innovazione drammaturgica e la qualità interpretativa.

Sotto la direzione artistica del Maestro Enzo Amato, la stagione è un’occasione imperdibile per gli amanti della musica colta, offrendo – inclusi numerosi appassionati provenienti da fuori regione – un percorso coinvolgente e di alto profilo artistico-musicale. Un viaggio affascinante che l’associazione porta avanti da anni, con il sostegno costante di artisti, istituzioni e pubblico.

Dopo lo Stabat Mater di Pergolesi, il trionfo di Rachmaninov & Čechov: Preludi di un’anima e il Guitar Day con il Margherita Guitar Ensemble – che ha visto protagonista Ivano Paglius – l’Associazione Domenico Scarlatti prosegue la sua Stagione Concertistica con quattro nuovi appuntamenti.

Tutti i concerti si terranno nella suggestiva Chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio (Via del Cerriglio 12, Napoli).

I concerti:

Sabato 30 maggio 2026, ore 19:30

Arie e duetti tra Napoli e Vienna

Arianna Pecoraro, soprano; Piersilvio De Santis, baritono; Giuseppe Leone, pianoforte.

Un viaggio affascinante tra l’opera napoletana e quella viennese con pagine di Domenico Cimarosa, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini. Un programma che esalta il belcanto e il virtuosismo vocale.

Giovedì 11 giugno 2026, ore 19:30 Concerto evento: “Suoni dal Passato, Note del Futuro” Progetto vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea”

Serata dedicata alla musica contemporanea napoletana e alla valorizzazione dei giovani compositori. L’evento prevede: La presentazione delle pubblicazioni edite da Diarmonia nell’ambito del progetto “Note dal Passato, Suoni del Futuro”. L’esecuzione dal vivo delle opere di tre promettenti compositori napoletani: Walter Aveta, Donato Attanasio e Matteo Marangio. Un appuntamento speciale che unisce ricerca sul patrimonio musicale del passato (in particolare la Scuola Napoletana del Settecento) e creazione contemporanea, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire nuove voci della scena musicale napoletana.

Sabato 20 giugno 2026, ore 19:30

Fra Spettri e Dumky

Trio Virgilio Mago:

Emiliana Cannavale, violino; Alfonso D’Aniello, violoncello; Domenico Spampanato, pianoforte. Musiche di Ludwig van Beethoven e Antonín Dvořák.

Un programma intenso che alterna il dramma romantico alle atmosfere popolari slave, con particolare attenzione al celebre Trio “Dumky” op. 90 di Dvořák.

Sabato 27 giugno 2026, ore 19:30

Duelli e Trionfi alle Corti d’Europa

L’Ombra del Parnaso:

Eleonora Amato, violino barocco; Marco Rozza, clavicembalo.

Musiche di Domenico Scarlatti, Nicola Matteis e George Frideric Händel. Un omaggio al repertorio barocco europeo in un “duello” ideale tra violino e clavicembalo, in linea con la missione dell’Associazione intitolata al grande compositore napoletano.

Informazioni e biglietti

https://www.domenicoscarlatti.it/

https://www.azzurroservice.net/stagioni-teatrali/associazione-domenico-scarlatti/

infoline 081 5437430

Informazioni: info@domenicoscarlatti.it

https://www.facebook.com/AssociazioneDomenicoScarlatti