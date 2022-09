Alfonso Oliva e Francesco Gatto propongono una sfida sportiva

Pubblicità elettorale

Aversa- Sabato 24 settembre alle ore 11,00, il giorno prima delle votazioni, quello del silenzio elettorale, i dirigenti cittadini di Aversa Alfonso Oliva e Francesco Gatto lanciano una sfida sportiva: la squadra di fratelli d’Italia sfiderà quella del partito democratico con tutti i candidati in campo in una partita di calcio a 11! Tutti i calciatori si autotasseranno ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Caritas.

È un modo per stemperare le tensioni, rispettare il silenzio elettorale e dimostrare che si può competere in maniera sana e per una giusta causa.