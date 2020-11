Alife/Consigliere positivo al covid 19

Alife– Salvatore Cirioli, consigliere comunale di opposizione ad Alife ed ex sindaco, è risultato positivo ad alcuni esami e ad un tampone effettuato. Questo quanto affermato dall’ex sindaco

“Sono in isolamento da diversi giorni con tutta la famiglia perché venerdì scorso, mia moglie, sottoposta a tampone antigenico, sul luogo di lavoro, era risultata positiva – ha spiegato Salvatore Cirioli – Negli esami di martedì, lei si è negativizzata ed io sono risultato positivo. Fortunatamente i miei figli Sisto ed Alessandro e mia sorella Maria Teresa sono tutti negativi; ma sono un po’ in apprensione per la più piccola della casa, mia figlia Carla, che è stata sottoposta al tampone e non abbiamo ancora il risultato”