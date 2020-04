ALIFE – Earth day 2020 con l’Albero della Pace e del Creato con Agnese Ginocchio

ALIFE – L’Albero della Pace è il Monumento vivo della memoria dedicato anche alla difesa del Creato, e ricorda l’importanza, per ogni essere umano, di custodire ed amare la nostra Madre Terra. Esso protegge le nostre Comunità, rispettiamolo! “Ringrazio la Sindaca di Alife Dott.ssa Maria Luisa DI TOMMASO e l’Ufficio Tecnico area ATA con l’Ing. Raffaele D’ABBRACCIO” – ha affermato Agnese GINOCCHIO Presidente Movimento per la Pace III Millennio della provincia di Caserta – “per la premura e l’attenzione mostrata per tale causa.

Poiché in questo periodo di ristrettezze è consentito uscire solo per reali necessità, a seguito delle restrizioni stringenti emanate dal Decreto governativo causa del COVID-19, si evidenziava da parte della sottoscritta la difficoltà nel raggiungere l’area dove si trova il nostro Albero della Pace per la cura e l’irrigazione dello stesso, delle altre piante e delle piantine ornamentali ivi messe a dimora.

Dopo aver verificato gli atti è stato appurato che, nel caso specifico sollevato, l’uscita può essere consentita proprio per la necessità di cura e di decoro dello spazio verde. Anche in questo caso vale la stessa regola emanata nell’Ordinanza regionale (si unisce la foto) riguardante i proprietari di terreni agricoli per la coltivazione dei prodotti. Ricordo che lo spazio verde dov’è situato l’Albero della Pace” – ha sottolineato Agnese Ginocchio – “è stato adottato dalla nostra Associazione con protocollo d’intesa stipulato con l’Ente comunale di Alife nell’anno 2018.

Nei prossimi giorni si provvederà al taglio dell’erba in tutta l’area. Sentiti e doverosi ringraziamenti alla Sindaca infine anche per averci fatto recapitare le mascherine protettive. Avanti su questo passo. Diamoci tutti una mano, perché solo lavorando insieme potremo realizzare una civiltà fondata sulla Pace, i diritti e la fratellanza universale, quella per la quale i nostri padri che diedero la vita in tempi di guerra per difendere gli alti valori della Pace, ai quali è dedicato proprio il nostro Monumento sempreverde, tanto si batterono per realizzarla.

Con la Pace andrà tutto bene!”, ha concluso Agnese Ginocchio Presidente Movimento per la Pace III Millennio della provincia di Caserta.