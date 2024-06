ALL’ AMALDI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE UNA NUOVA PALESTRA RISTRUTTURATA DALLA PROVINCIA CON I FONDI PNRR

Una bella mattinata di festa all’istituto “Amaldi” di Santa Maria Capua Vetere dove il presidente

della Provincia Giorgio Magliocca ha inaugurato la nuova palestra realizzata grazie a un

finanziamento di 350mila euro di fondi del Programma Operativo Complementare (Poc) "Per la

Scuola, Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II Fondo Per Lo Sviluppo

E La Coesione (Fsc), confluito ora nel PNRR.

Al taglio del nastro con il presidente Magliocca e la dirigente scolastica Rosaria Bernabei, hanno

partecipato, tra gli altri, il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, il consigliere

provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Gerardo Capitelli, il dirigente del Settore Edilizia della

Provincia Paolo Madonna con il suo staff, il direttore dell’Agis Luigi Perfetto con il consigliere

provinciale delegato alle Società partecipate, Gaetano Di Monaco.

L’intervento ha riguardato la palestra interna, i locali servizi e spogliatoi ed i campetti esterni. In

particolare il progetto ha previsto la rimozione ed il completo rifacimento della pavimentazione

della palestra interna, con la tracciatura del campo di basket e pallavolo, l’installazione di canestri e

rete da pallavolo, la sostituzione della porta di separazione tra la palestra e il corpo spogliatoio,

l’adeguamento delle prese elettriche e l’installazione di nuovi corpi illuminanti a risparmio

energetico all’interno della palestra e del blocco servizi, il rifacimento dell’impianto elettrico e

l’adeguamento dell’impianto termico. Realizzata anche la ristrutturazione completa del corpo

spogliatoio, con il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento presente, adeguamento

dell’impianti idrico sanitario, elettrico e di riscaldamento, l’installazione di nuovi sanitari e la

realizzazione WC disabili. Sostituita, inoltre, la pavimentazione dei campi esterni, effettuata la

tracciatura delle linee per pallavolo, basket e calcetto, con l’installazione delle necessarie

attrezzature sportive.